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Войска РФ нанесли ракетный удар по воинской части в селе Лощиновка в Одесской области, - мэр Абрамченко

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Войска РФ нанесли ракетный удар по воинской части в селе Лощиновка в Одесской области, - мэр Абрамченко
Село Лощи́новка в Измаильском районе (север Одесской области) обстреляли ракетами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко в Фейсбуке.

"Уважаемые измаильчане! Совершен ракетный удар по воинской части (РЛС) в селе Лощиновка", - говорится в сообщении.

В связи с ракетным ударом по воинской части в Лощиновке мэр города призвал жителей оставаться как можно дольше дома – до полного выяснения оперативной обстановки.

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Войска РФ нанесли ракетный удар по воинской части в селе Лощиновка в Одесской области, - мэр Абрамченко 01
Войска РФ нанесли ракетный удар по воинской части в селе Лощиновка в Одесской области, - мэр Абрамченко 02

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Топ комментарии

  • Стас Орлов
    Зараз вата змінила риторику: "рускіє люді не прічом, ва всьом вінават путін".
    Суки, якщо я таке почую буду пиздить без попередження.
  • Joshua Merlin
    это ответ на гуманное отношение к тем педерастам морякам, ссыканувшим высадиться на берег со стороны крыма...
    Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
    каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    ЗАЧЕМ держать людей в в ч
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