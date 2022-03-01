Войска РФ нанесли ракетный удар по воинской части в селе Лощиновка в Одесской области, - мэр Абрамченко

Село Лощи́новка в Измаильском районе (север Одесской области) обстреляли ракетами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко в Фейсбуке.

"Уважаемые измаильчане! Совершен ракетный удар по воинской части (РЛС) в селе Лощиновка", - говорится в сообщении.

В связи с ракетным ударом по воинской части в Лощиновке мэр города призвал жителей оставаться как можно дольше дома – до полного выяснения оперативной обстановки.

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