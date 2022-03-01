Новости • Война

Генштаб о потерях войск РФ с начала вторжения: 5710 человек, 198 танков, 846 бронированных машин, 29 самолетов, 29 вертолетов

4964271
Генштаб о потерях войск РФ с начала вторжения: 5710 человек, 198 танков, 846 бронированных машин, 29 самолетов, 29 вертолетов
Вторгшиеся в Украину войска РФ продолжают нести потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожено и повреждено самолетов - 29 ед.,

вертолетов – 29 ед.,

танков ‒ 198,

ББМ – 846,

артиллерийских систем – 77,

средств ПВО – 7,

РСЗО - 24,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катеров – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Также читайте: Оперативная информация Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 06:00 1 марта

Генштаб о потерях войск РФ с начала вторжения: 5710 человек, 198 танков, 846 бронированных машин, 29 самолетов, 29 вертолетов 01

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    УРАЇНСЬКУ НАЦІЮ НІКОМУ ТА НІКОЛИ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ
  • буков
    200 під Лебедином, ще 100 по Україні, а полонені..., їх буде менше після вчорашніх обстрілів Харкова, дитячих та пологових будинків
  • Alex Alex 3b1a281f
    Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

    в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати!
    іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
    Постіть по всюду:

    ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
    Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

    БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости