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Ситуация в Киеве напряженная. Колонны российской техники продолжают хаотическое движение в пригородах столицы, - Маляр

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Ситуация в Киеве напряженная. Колонны российской техники продолжают хаотическое движение в пригородах столицы, - Маляр
Ситуация в Киеве продолжает оставаться напряженной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Российский оккупант применяет тактику уничтожения гражданской инфраструктуры и наносит ракетные удары по всей территории Украины. Колонны российской техники продолжают хаотическое движение в пригородах столицы", - сообщила она.

"Уважаемые Киевляне! Силы обороны продолжают выполнять возложенные на них задачи по обороне Киева. Наши подразделения круглосуточно наносят непоправимые потери врагу. Много российской техники брошено. Еще больше сожжено с помощью NLAW, FGM-148 Javelin, а с воздуха – Bayraktar. Врагу от наших средств поражения не укрыться ни днем, ни ночью", - сообщил командующий Сухопутными войсками ВС Украины - командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.

Напоминаем, что комендантский час в Киеве действует с 20:00 до 07:00.

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Ситуация в Киеве напряженная. Колонны российской техники продолжают хаотическое движение в пригородах столицы, - Маляр 01

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Топ комментарии

  • Дмитрий Карасев 3d3f2df9
    ВНИМАНИЕ
    . Используйте секаторы , кусторезы , болторезы , садовые ножницы --,клещи и т. П.
    НА ТЕХНИКЕ ПИДАРАСоВ

    МОЖНО СРЕЗАТЬ
    -

    -антенны-
    Тормозные трубкип к колесам
    Топливные магистрали возле баков а так же под днищем
    Обязательно всю проводку и кабели которые видете

    Все это можно делать когда техника стоит ночью.
  • Claudia Smith
    коли їх уже всіх знищать, господи
    що там Ердоган, хай пришле ще байрактарів!
  • Дмитрий Карасев 3d3f2df9
    Ебаште ВОРУйТЕ
    инструмент на бортах техники ,(лопата,лом,топор,пила)
    Троса
    Канистры

    ПРОБИВАЙТЕ ТОПЛИВНЫЕ БАКИ

    Заточенная арматура легко
    Шуруповерт с хорошим сверлом хто интелехеннт.
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