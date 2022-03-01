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Российская колонна продвигается по Херсону. Есть случаи взятия оккупантами заложников среди гражданских лиц, - ОГА. ВИДЕО

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В Херсоне по городу продвигается российская оккупационная техника. Есть случаи взятия гражданских заложников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сказал глава облгосадминистрации Геннадий Лагута.

Пока подробностей никаких нет, но глава ОГА показал фото и видео, где по улицам города едет российская бронетехника.

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В своем Телеграмме глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута написал, что захватчики берут в плен гражданских людей.

"В Херсоне уже есть случаи, когда рашисты взяли в плен гражданских людей! Один такой случай произошел в Шуменском", - говорится в сообщении.

Читайте: "Российский оккупант хочет использовать жителей Херсона живым щитом для захвата украинских городов", - ОГА

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Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    Спротив треба було готувати ще тоді , коли появилась перша інформація про можливість вторгнення . Треба було готувати і тренувати тероборону , на небезпечних ділянках створювати укріплення ( ДОТи ), визначати місця для ймовірних засідок , готувати пастки для кацапів ,, врешті - треба було заздалегідь завозити в міста зброю , боєприпаси і т.д .
    Але , країна будувала дороги .. . Це ціна - пох.їзма .
  • Oleg UA Lebedinec
    Ну і де цей підар мер який час назад віщував що все харашо прекрасная маркіза ? Це або зрада , або преступна халатність що в військвий стан одне і теж саме
  • Шимус
    https://twitter.com/i/status/1498585595198808067 пля это не Грозный не Афган мля
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