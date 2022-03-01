Российская колонна продвигается по Херсону. Есть случаи взятия оккупантами заложников среди гражданских лиц, - ОГА. ВИДЕО
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В Херсоне по городу продвигается российская оккупационная техника. Есть случаи взятия гражданских заложников.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сказал глава облгосадминистрации Геннадий Лагута.
Пока подробностей никаких нет, но глава ОГА показал фото и видео, где по улицам города едет российская бронетехника.
"По Херсону їде російська бронетехніка", – голова ОДА Геннадій Лагута pic.twitter.com/n41As8wRAV— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2022
В своем Телеграмме глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута написал, что захватчики берут в плен гражданских людей.
"В Херсоне уже есть случаи, когда рашисты взяли в плен гражданских людей! Один такой случай произошел в Шуменском", - говорится в сообщении.