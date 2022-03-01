Лукашенко уверяет, что белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины, но приготовил ПВО для недопущения "ударов в спину" войскам РФ

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что армия Беларуси не будет участвовать в войне России против Украины.

Об этом он заявил на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно", - уверяет диктатор.

"Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос - о нашем участии в вооруженном конфликте. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости", - добавил он.



Впрочем, Лукашенко ни слова не сказал о том, что с территории Беларуси в Украину прилетают ракеты.

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Кроме того, Лукашенко заявил, что белорусская армия прикрывает государственную границу от Бреста до Мозыря "для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия".

При этом, по словам Лукашенко, в Беларуси приведены в готовность силы ПВО, чтобы не допустить "ударов в спину" российским войскам.

"Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами", - сказал он.