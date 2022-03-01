Российские олигархи Фридман и Авен уверяют, что не имеют отношения к Путину и обжалуют санкции ЕС

Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен заявили, что будут обжаловать "ложную и необоснованную основу" санкций Европейского Союза, введенных за вторжение России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Reuters пишет "Европейская правда".

В понедельник ЕС ввел санкции против Фридмана, Авена и десятков других известных россиян.

ЕС заявил, что "Авен является одним из ближайших олигархов Владимира Путина" и что Фридмана "называют главным российским финансистом и помощником ближайшего окружения Путина".

"Михаил Фридман и Петр Авен... глубоко поражены заведомо ложными утверждениями, содержащимися в Регламенте ЕС, которые призваны оправдать основание, на котором они были подвергнуты санкциям", - заявили бизнесмены.

Авен сказал, что со стороны ЕС было неправильно говорить, что он был "особо близким личным другом" генерального директора "Роснефти" Игоря Сечина. Фридман сказал, что то, что он наладил крепкие связи с администрацией Путина - это неправда.

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Они оба заявили, что неверно утверждать, что они были "неофициальными эмиссарами российского правительства" или что они поддерживали или получали выгоду от российских лиц, ответственных за дестабилизацию Украины.