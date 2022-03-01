Войска РФ в Сумской области расстреливают мирных жителей, граждан призывают не выходить на улицу, - ОГА
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Жителей села Низы в Сумской области предупреждают об обстреле российскими оккупантами. Военная техника ездит по селу и окрестностям и стреляет в гражданских.
Об этом сообщает в Facebook Сумская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Срочно село Низы, Сумской район, вражеская техника ездит по селу Низы и его окрестностям!
Вражеская техника ездит по селам с белыми флагами и расстреливают мирных людей! Будьте дома, подальше от окон! Не выходите на улицу!" - говорится в сообщении.