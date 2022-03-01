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Войска РФ в Сумской области расстреливают мирных жителей, граждан призывают не выходить на улицу, - ОГА

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Войска РФ в Сумской области расстреливают мирных жителей, граждан призывают не выходить на улицу, - ОГА
Жителей села Низы в Сумской области предупреждают об обстреле российскими оккупантами. Военная техника ездит по селу и окрестностям и стреляет в гражданских.

Об этом сообщает в Facebook Сумская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Срочно село Низы, Сумской район, вражеская техника ездит по селу Низы и его окрестностям!

Вражеская техника ездит по селам с белыми флагами и расстреливают мирных людей! Будьте дома, подальше от окон! Не выходите на улицу!" - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Bad Robot
    Смерть московським окупантам!!!
  • Andrey Levenov
    это писец
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Информация от сбу

    Шановні колеги, попередьте усіх, щоб не піднімали з дороги сині сірникові коробки, це міни.

    Передали військові.
    Бережіть себе!
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