Войска РФ в Сумской области расстреливают мирных жителей, граждан призывают не выходить на улицу, - ОГА

Жителей села Низы в Сумской области предупреждают об обстреле российскими оккупантами. Военная техника ездит по селу и окрестностям и стреляет в гражданских.

Об этом сообщает в Facebook Сумская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Срочно село Низы, Сумской район, вражеская техника ездит по селу Низы и его окрестностям!

Вражеская техника ездит по селам с белыми флагами и расстреливают мирных людей! Будьте дома, подальше от окон! Не выходите на улицу!" - говорится в сообщении.

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