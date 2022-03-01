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Все выезды из Чернигова заминированы, город готов к обороне, - глава ОГА Чаус

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Все выезды из Чернигова заминированы, город готов к обороне, - глава ОГА Чаус
Все выезды из Чернигова заминированы, местных жителей призывают оставаться в объектах укрытия.

Об этом глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Все выезды из города заминированы. "Заминированы" - значит, что там мины, и можно на них подорваться. Чернигов готов к обороне", - заявил он.

Чаус обратился к местным жителям с просьбой не подвергать себя и своих близких опасности, оставаться дома или в объектах укрытия.

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Кроме того, глава Черниговской ОГА призвал жителей области не общаться с оккупантами. Он предостерег, что они притворяются украинскими военными и просят:

❌ помочь навести понтон

❌ дать координаты

❌ помочь техникой

❌ рассказать о состоянии дорог

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В области также разработали систему мотивации для защитников города:

  • 150 000 грн - за сожженный БТР
  • 200 000 грн – за БМП
  • 250 000 грн – за танк
  • 300$ - за каждого убитого или плененного российского оккупанта.
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