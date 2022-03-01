Все выезды из Чернигова заминированы, город готов к обороне, - глава ОГА Чаус
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Все выезды из Чернигова заминированы, местных жителей призывают оставаться в объектах укрытия.
Об этом глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Все выезды из города заминированы. "Заминированы" - значит, что там мины, и можно на них подорваться. Чернигов готов к обороне", - заявил он.
Чаус обратился к местным жителям с просьбой не подвергать себя и своих близких опасности, оставаться дома или в объектах укрытия.
Кроме того, глава Черниговской ОГА призвал жителей области не общаться с оккупантами. Он предостерег, что они притворяются украинскими военными и просят:
❌ помочь навести понтон
❌ дать координаты
❌ помочь техникой
❌ рассказать о состоянии дорог
В области также разработали систему мотивации для защитников города:
- 150 000 грн - за сожженный БТР
- 200 000 грн – за БМП
- 250 000 грн – за танк
- 300$ - за каждого убитого или плененного российского оккупанта.