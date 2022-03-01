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Армия РФ продолжит военную операцию в Украине до достижения поставленных целей, - Шойгу

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Армия РФ продолжит военную операцию в Украине до достижения поставленных целей, - Шойгу
Российская армия продолжит специальную военную операцию в Украине до достижения поставленных целей.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Цензор.НЕТ.

"Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от создаваемой странами Запада военной угрозы, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", - заявил Шойгу.

Кроме того, в то время, когда армия РФ активно обстреливает мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, Шойгу цинично и лживо заявил, что агрессор "не оккупирует украинскую территорию, а принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей".

"Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием", - в очередной раз солгал Шойгу.

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  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Разведка США утверждает, что Путин в бункере окончательно сходит с ума. У него наблюдаются спонтанные вспышки ярости, острое психопатическое состоянии, он как бы в полу-бреду и желает лишь одного: победы над Украиной ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    усі кацапські загарбники здохнуть в Україні...
  • Антип61
    Недалекое будущее:
    Тихо уползал в тайгу в жопу раненый Шойгу...
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