Армия РФ продолжит военную операцию в Украине до достижения поставленных целей, - Шойгу
61594169
Российская армия продолжит специальную военную операцию в Украине до достижения поставленных целей.
Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Цензор.НЕТ.
"Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от создаваемой странами Запада военной угрозы, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", - заявил Шойгу.
Кроме того, в то время, когда армия РФ активно обстреливает мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, Шойгу цинично и лживо заявил, что агрессор "не оккупирует украинскую территорию, а принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей".
"Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием", - в очередной раз солгал Шойгу.