Армия РФ продолжит военную операцию в Украине до достижения поставленных целей, - Шойгу

Российская армия продолжит специальную военную операцию в Украине до достижения поставленных целей.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Цензор.НЕТ.

"Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от создаваемой странами Запада военной угрозы, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", - заявил Шойгу.

Кроме того, в то время, когда армия РФ активно обстреливает мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, Шойгу цинично и лживо заявил, что агрессор "не оккупирует украинскую территорию, а принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей".

"Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием", - в очередной раз солгал Шойгу.

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