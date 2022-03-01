Оборона столицы - превыше всего, - Зеленский назначил профессионального военного генерала Жирнова главой Киевской городской военной администрации

На время войны главой Киевской городской военной администрации назначен профессиональный военный, генерал Жирнов Николай Николаевич.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Харьков и Киев для России сейчас - наиболее важные мишени. Террор направлен на то, чтобы сломать нас, сломать наше сопротивление. Они идут в нашу столицу так, как и на Харьков, поэтому оборона столицы сегодня это ключевой приоритет государства. Во всех городах Украина должна сделать все возможное, чтобы остановить врага. Но Киев - это особенно. Защитим Киев, защитим государство. Киев - это сердце нашего государства и оно должно биться", - отметил Зеленский.

"Оборона столицы - превыше всего. Поэтому я принял решение назначить на время войны главой Киевской городской военной администрации профессионального военного, чтобы гарантировать оборону города, чтобы блокировать врагу подступы к нашей столице. Главой городской администрации будет генерал Жирнов Николай Николаевич. Служил командующим сил поддержки", – добавил Зеленский.

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