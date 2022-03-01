Порошенко призвал Европейскую народную партию поддержать вступление Украины в ЕС и предоставление ПДЧ в НАТО

Петр Порошенко принял участие в заседании Европейской народной партии перед дебатами в Европарламенте по ситуации в Украине.

Петр Порошенко приветствовал решение Президента Зеленского о подаче заявки на членство в ЕС согласно статье 49 Договора о ЕС и призвал политическую семью Европейской народной партии способствовать быстрому решению вопроса о вступлении Украины в Европейский Союз по специальной процедуре, а также предоставления нашему государству Плана действий по членству в НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"ЕС должен безотлагательно начать процесс предвступительных переговоров с Украиной и предоставить нашему государству мощную финансово-экономическую помощь на восстановление разрушенной инфраструктуры", - подчеркнул пятый Президент.

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