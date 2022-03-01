Оперативная информация Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 12:00 1 марта

Российский оккупант снизил темпы наступления, но все еще продолжает попытки развить темп наступления на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 12:00 1 марта.

"Продолжаются шестые сутки российского военного вторжения против Украины. Колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы наступления и имеют проблемы с обеспечением на территории Украины. Войска противника лишены системного подвоза топлива и боеприпасов. Не добившись успеха в захвате областных центров Харькова и Чернигова, оккупанты произвели обстрелы ракетами жилых кварталов указанных городов", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты продолжают удерживать в окружении украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырку, противник осуществляет перегруппировку с целью продолжения наступления в направлении Киева.

В Донецкой области вражеские войска силами 1, 2 АК и подразделений 8 А при артиллерийской поддержке ВС РФ сосредоточили усилия на захвате украинского города Мариуполь, успеха не имеют. Цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигли.

На Таврическом направлении враг имеющимися силами вышел на рубеж в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает наступление в направлении Николаева.

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Отмечены случаи грабежей и мародерства со стороны оккупантов в районах населенных пунктов Буча, Гостомель, Новый Басанов.

Несмотря на то, что Российская Федерация является государством-участником Женевских конвенций о защите жертв войны, ее вооруженные силы и поддерживаемые ее террористические группировки продолжают систематически и дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права в Украине.

Упустив наступательные возможности, противник сосредоточился на окружении города Киева, констатируют в Генштабе

По состоянию на 12:00 01.03.2022 ориентировочные потери вооружения и военной техники противника ВС РФ составили: самолетов – 29 ед., вертолетов – 29 ед., танков – 198 ед., ББМ – 846 ед., арт. систем – 77, средств ПВО – 7 ед., РСЗО – 24 ед., БПЛА – 3 ед., АТТ – 305 ед., цистерн с ГСМ – 60 кораблей, катеров – 2.