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Оперативная информация Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 12:00 1 марта

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Оперативная информация Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 12:00 1 марта
Российский оккупант снизил темпы наступления, но все еще продолжает попытки развить темп наступления на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 12:00 1 марта.

"Продолжаются шестые сутки российского военного вторжения против Украины. Колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы наступления и имеют проблемы с обеспечением на территории Украины. Войска противника лишены системного подвоза топлива и боеприпасов. Не добившись успеха в захвате областных центров Харькова и Чернигова, оккупанты произвели обстрелы ракетами жилых кварталов указанных городов", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты продолжают удерживать в окружении украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырку, противник осуществляет перегруппировку с целью продолжения наступления в направлении Киева.

В Донецкой области вражеские войска силами 1, 2 АК и подразделений 8 А при артиллерийской поддержке ВС РФ сосредоточили усилия на захвате украинского города Мариуполь, успеха не имеют. Цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигли.

На Таврическом направлении враг имеющимися силами вышел на рубеж в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает наступление в направлении Николаева.

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Отмечены случаи грабежей и мародерства со стороны оккупантов в районах населенных пунктов Буча, Гостомель, Новый Басанов.

Несмотря на то, что Российская Федерация является государством-участником Женевских конвенций о защите жертв войны, ее вооруженные силы и поддерживаемые ее террористические группировки продолжают систематически и дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права в Украине.

Упустив наступательные возможности, противник сосредоточился на окружении города Киева, констатируют в Генштабе

По состоянию на 12:00 01.03.2022 ориентировочные потери вооружения и военной техники противника ВС РФ составили: самолетов – 29 ед., вертолетов – 29 ед., танков – 198 ед., ББМ – 846 ед., арт. систем – 77, средств ПВО – 7 ед., РСЗО – 24 ед., БПЛА – 3 ед., АТТ – 305 ед., цистерн с ГСМ – 60 кораблей, катеров – 2.

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  • Ревизор
    Команда досвідчених ветеранів SAS приєднується до кривавої боротьби України проти російського вторгнення. Вважається, що операція не оплачується урядом Великобританії, а буде фінансуватися європейською країною, яка ще не названа, через приватну військову компанію.

    Про це пише Chris Hughes на сторінках Mirror.

    Команда досвідчених ветеранів SAS приєднується до кривавої боротьби України проти російського вторгнення, повідомляє Daily Mirror.

    Співробітники британського спецназу у відставці зголосилися на місію в Українв, щоб підтримати оборону країни.

    Вважається, що колишні десантники в якийсь момент можуть приєднатися до команд спецназу в Україні разом з іншими військовими спеціалістами Великобританії.
    Ветерани віком від 40 до 60 провели зустрічі, щоб обговорити участь у небезпечній місії - підтримці українців у бою.

    Ключовим моментом для розуміння цієї операції є те, що серед них є високопрофесійні снайпери та фахівці із застосування зенітних і протитанкових ракет.

    Снайпери - крім іншого - допомагатимуть у знищенні російських коригувальників авіаударів і московського спецназу, які скеровують та коригують авіаудари по військах і місцевих громадах.

    Вважається, що операція не оплачується урядом Великобританії, а буде фінансуватися європейською країною, яка не буде названа, через приватну військову компанію. Цей план є способом військової підтримки України, але без офіційного відправлення військових у бій проти сил Володимира Путіна.

    Більше десятка ветеранів вже прибули в Україну і ще десяток поїдуть туди цього тижня. Серед них прапорщики, сержанти та капрали, які воювали по всьому світу, але досі ще жоден офіцер армії не записався.

    Це наслідок заклику президента України Зеленського, який попросив, щоб люди з усього світу взялися за зброю та прихжджали в Україну допомагаи захистити його Батьківщину.

    Наразі, за офіційними українськими даними, його війська знищили 5300 російських військових у запеклих боях за міста по всій країні. Колишня команда SAS воювала в Афганістані, Іраку та в інших місцях по всьому світу.

    Як повідомляла група «ІС», російські окупанти здаються у полон цілими підрозділами.

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