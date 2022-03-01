Мелитополь временно оккупирован, - мэр Федоров. ВИДЕО

Мелитополь не сдался, Мелитополь временно оккупирован.

Об этом городской глава Мелитополя Иван Федоров заявил в прямом эфире на странице в Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня остро стоит вопрос о выдаче наличных денег в банкоматах и ​​банках. К сожалению, проблема есть, занимаемся решением вопросов. Хотел бы донести ключевой месседж до центральных отделений банков и отделений финансовых учреждений: "Мелитополь не сдался, Мелитополь временно оккупирован. Здесь живут жители Украины, у которых есть потребности в наличных, чтобы приобрести продукты", - подчеркнул мэр.

В прямой эфир он выходил из центра предоставления социальной помощи, организованного соцслужбами.

Городской глава также отметил, что с сегодняшнего дня в СМИ начинают выкладывать фотографии тех, кто занимался мародерством в городских магазинах. "Кто с целью личного интереса пытался обогатиться тем, что им не нужно, таким образом причиняя вред как обществу, так и имуществу наших предпринимателей", - отметил Федоров.

В городе возникла проблема с доставкой молока для новорожденных и молодых мам. Для того чтобы ее решить, на территории Мелитопольского молокозавода, что в Новом Мелитополе, организована продажа молока в неограниченном количестве, но после предоставления документов.

Как ранее сообщалось, 24 февраля в Мелитополе на территории военной базы раздались взрывы. 26 февраля мэр сообщил о том, что представители местных властей потеряли контроль над административными зданиями.