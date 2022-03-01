Новости

Венгрия поддержала ускоренное вступление Украины в ЕС, - Сийярто

967082
Венгрия поддержала ускоренное вступление Украины в ЕС, - Сийярто
Венгрия поддерживает инициативу восьми лидеров стран Европейского Союза начать переговоры с Украиной о членстве. Министр иностранных дел Петер Сийярто призвал Брюссель включить вопрос в повестку дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Венгрия поддерживает эту инициативу, и мы призываем Брюссель внести этот вопрос в повестку дня", - сказал Сийярто, имея в виду инициативу президентов трех стран Балтии, Польши, Чехии, Словакии, Болгарии и Словении.

Также читайте: Лидеры 8 стран призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Поляки - красені.

    Моравецький казав - я так мадьярам за Україну насую, що вони довго спокійні будуть...
  • Володимир Букарєв
    Під чиїм прицілом він погодився?)
  • Skomoroh
    О ці щось знають) Вони ж весь час були проти України... А тут на ходу перевзулись)
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости