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Литва и Польша будут совместно выступать за членство Украины в ЕС, - Науседа

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Литва и Польша будут совместно выступать за членство Украины в ЕС, - Науседа
Литва и Польша будут совместно выступать за членство Украины в ЕС и продолжать оказывать поддержку, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Срочный координационный звонок с моим другом Анджеем Дудой сегодня утром. Обменивались мнениями по активизации европейских усилий по поводу противодействия агрессии России против Украины. Договорились совместно выступать за членство Украины в ЕС и продолжать оказывать поддержку", - написал Науседа в Twitter во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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