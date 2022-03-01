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ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом "Точки-У", - исполком

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Вооруженные силы Украины уничтожили технику оккупантов на аэродроме захваченного россиянами Бердянска Запорожской области.

Об этом сообщается в телеграмм-канале оперативного штаба Бердянского исполкома, передает Цензор.НЕТ.

"5 минут назад ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом "Точки-У"", - говорится в сообщении.

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Бердянцев просят не выходить без необходимости во двор и позаботиться о своей безопасности. "Оккупанты бродят по городу", - говорится в сообщении.

Исполком сообщает, что ночью было сорвано крепление на флагштоке с украинским флагом. Жители Бердянска его восстановили и подняли флаг.

ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом Точки-У, - исполком 01
ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом Точки-У, - исполком 02
ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом Точки-У, - исполком 03
ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом Точки-У, - исполком 04
ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме ударом Точки-У, - исполком 05

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  • Ksenia VB
    Рідненькі наші...
  • Ревизор
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  • YU ST
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