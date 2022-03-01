Зеленский выступил в Европарламенте - ему аплодировали стоя: "Мы доказали, что мы такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами"

Зеленский выступил в Европарламенте - ему аплодируют стоя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина объединила страны Европейского Союза ценой тысячи своих погибших в результате вторжения России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Обращаясь к представителям Европейского парламента, Зеленский отметил, что не может говорить "доброе утро, день или вечер, поскольку для многих граждан Украины они могут быть последними".

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"Я говорю сейчас о гражданах Украины, которые защищают страну ценой своей жизни, защищают единство, свободу. Я очень рад, что то, что я сейчас увидел и услышал здесь (поддержка и аплодисменты Украине. - Ред.), это настроение такое, что я рад, что мы сегодня объединили всех вас - страны ЕС, но я не знал, что это произойдет такой ценой. И это трагедия для меня и каждого украинца, для государства. Такая высокая цена, очень высокая. Тысячи погибших людей, две революции, одна война и пять дней полномасштабного вторжения РФ", - заявил Зеленский во время видеовключения на внеочередной пленарной сессии Европарламента, посвященной войне РФ против Украины.

"Я считаю, что мы отдаем сегодня за ценности, за права, за свободу, за желание быть равными, такими же, как вы, как каждый человек, мы отдаем наших лучших людей, сильнейших украинцев... С нами Европейский Союз будет точно крепче. Без вас Украина будет одинокой… Мы доказали свою силу, доказали, что мы как минимум такие же, как вы… Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы… Тогда жизнь победит смерть, а мир – тьму", - добавил Зеленский.