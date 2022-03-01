Войска РФ обстреляли из "Градов" жилые районы Чернигова, - глава обладминистрации Чаус
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Российские войска обстреляли жилые районы в Чернигове из ракетных систем залпового огня "Град".
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Внимание! Около часа назад оккупанты из "Градов" обстреляли микрорайон Масаны и проспект Мира на выезде из Чернигова в направлении Репок. Сейчас там работают спасатели. Просьба ко всем: не мешать их работе и не трогать снаряды", - отметил Чаус.