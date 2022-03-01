Новости • Война

Войска РФ обстреляли из "Градов" жилые районы Чернигова, - глава обладминистрации Чаус

1158618
Войска РФ обстреляли из "Градов" жилые районы Чернигова, - глава обладминистрации Чаус
Российские войска обстреляли жилые районы в Чернигове из ракетных систем залпового огня "Град".

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Внимание! Около часа назад оккупанты из "Градов" обстреляли микрорайон Масаны и проспект Мира на выезде из Чернигова в направлении Репок. Сейчас там работают спасатели. Просьба ко всем: не мешать их работе и не трогать снаряды", - отметил Чаус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все выезды из Чернигова заминированы, город готов к обороне, - глава ОГА Чаус

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Папєрєднік
    В полон підарюг не брати!
  • MausMike
    Завдано удар по таганрозькому військовому аеродрому.
  • Руслан Фнтонь
    Я щойно побачив запис стріму шарія на ютубі, він там з себе дуже українця ліпить і типу дуже помогає, хлопці я готовий йти йому голову відрізати, але потрібні дані де він знаходиться
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости