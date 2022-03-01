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Зеленский - Путину: Ты убил 16 украинских детей!

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Зеленский - Путину: Ты убил 16 украинских детей!
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Европарламенте 1 марта, назвал Путина убийцей украинских детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вчера 16 детей погибли. И снова президент Путин скажет, что это какая-то там операция, и мы бьем по военной инфраструктуре. Где наши дети, на каких военных заводах работают, на каких танках они ездят... 16 детей ты убил!" - эмоционально заявил Зеленский.

Президент напомнил, что утром 1 марта две крылатые ракеты попали в самую большую площадь Украины, Европы - площадь Свободы в Харькове. Там погибли 10 украинцев сегодня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский выступил в Европарламенте - ему аплодировали стоя: "Мы доказали, что мы такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами"

Отметим, что члены заседания аплодировали президенту Украины стоя перед началом и в конце речи.

Зеленский призвал поддержать наш народ в борьбе за выживание, он попросил Европу поддержать предоставление Украине членства в ЕС.

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Топ комментарии

  • Muron
    Як стало відомо, у Білгородській області, яка межує з Харківською, Луганською, Сумською областями, відбувся справжній бунт серед військовослужбовців РФ.

    Близько 5 тисяч контрактників, яких поспіхом збирали для відправки в Україну, відмовилися їхати воювати за Путіна на території нашої держави, про це повідомляє джерело OBOZREVATEL.

    Формально свою відмову від участі в бойових діях в Україні контрактники, що збунтувалися, аргументують тим, що це не передбачено в їхніх контрактах.

    За даними джерел, реальна причина, яка змушує російських військових ризикувати здобути кримінальне переслідування з боку влади, полягає в страху.

    Службовці окупаційної армії реально шоковані професіоналізмом Збройних Сил України і тими величезними втратами у техніці та живій силі, які українські воїни вже завдали ЗС РФ та іншим силовим підрозділам, яких Росія відправила до України.

    Навіть попри на те, що офіційно військово-політичне керівництво РФ заявляє, що Росія не зазнає жодних втрат в Україні і що на українській землі не загинув жоден російський солдат, незважаючи на те, що в РФ максимально блокуються будь-які реальні дані про те, що відбувається в Україні - інформація все ж таки просочується через заслони інформблокади. І ті ж контрактники дізнаються, що на території України всього за три неповні дні бойових дій уже загинуло понад 3,5 тисячі солдатів, знищено величезну кількість авіації та військової техніки, включаючи танки.
  • Roman Rjevskiy
    Падение ВВП и стоимости активов: Россия потеряла $3 трлн за четыре дня войны
  • Diesel_Sasha
    хйло гуляє на всю, лаптєногі будуть мох їсти наступні десятиріччя. доки є Гугл, шукайте рецепти каші із кори
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