Европарламент начал специальную процедуру вступления Украины в ЕС
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Европейский парламент принял заявку Украины на членство в Евросоюзе. Начата специальная процедура вступления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу госспецсвязи.
"Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Начата специальная процедура вступления", - говорится в сообщении.
Это решение Европейского парламента прокомментировал Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter. Он призвал ЕС предложить Украине членство.
"Лучшее решение, которое сейчас может принять Европейский Союз, - это немедленно принять Украину в свой состав. Просто сейчас сделать Украину полноправным членом ЕС. Исторические времена требуют больших и исторических решений, способных коренным образом изменить динамику событий. Это решение - именно такое", - написал Кулеба.