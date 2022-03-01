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"Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны часто перерастали в настоящие", - Медведев уже угрожает Европе

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"Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны часто перерастали в настоящие", - Медведев уже угрожает Европе
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Европе войной.

Так бывший президент России отреагировал на слова министра экономики Франции Брюно Ле Мера, заявившего, что Франция настроена вести "тотальную экономическую и финансовую войну" против России, пока Путин не прекратит реализовывать свои намерения по Украине.

"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие", - цитирует Медведева российский Коммерсант.

Ранее ле Мэр заявил: "Мы будем вести тотальную экономическую и финансовую войну против России и обваливать их экономику. Мы целимся в "сердце" системы - во Владимира Путина, олигархов, но и всю российскую экономику, и последствия этого ощутят также обычные россияне".

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  • Roman Brocker
    быдло ебаное
  • ДмитрийЮгХерсонКаховка
    еще одно епнутое лаптеногое вылезло потявкать
  • Мобильный крематорий
    Что, "Парижзатридня"?!
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