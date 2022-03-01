Российская техника пройдет зеленым коридором в Сумской области для обмена пленными, - глава ОГА Живицкий

В Сумской области, в районе КРАСНОПОЛЬЯ организован зеленый коридор для российской техники. Колонна оккупантов направляется на обмен пленными.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"КРАСНОПОЛЬЕ. "Зеленый коридор" для вражеской техники, идущий из Осоевки! Там заложники - наши пленные! Колонна направляется на обмен пленными! Зеленый коридор организован приказом Президента Украины", - написал он.

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