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Российская техника пройдет зеленым коридором в Сумской области для обмена пленными, - глава ОГА Живицкий

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Российская техника пройдет зеленым коридором в Сумской области для обмена пленными, - глава ОГА Живицкий
В Сумской области, в районе КРАСНОПОЛЬЯ организован зеленый коридор для российской техники. Колонна оккупантов направляется на обмен пленными.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"КРАСНОПОЛЬЕ. "Зеленый коридор" для вражеской техники, идущий из Осоевки! Там заложники - наши пленные! Колонна направляется на обмен пленными! Зеленый коридор организован приказом Президента Украины", - написал он.

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Российская техника пройдет зеленым коридором в Сумской области для обмена пленными, - глава ОГА Живицкий 01

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Топ комментарии

  • Tommy Lee
    Не вірте кацапні!
  • Женя Чайка 504f8eca
    Они уже нам устраивали под Иловайском зелёный коридор.И все мы помним чем это закончилось.
  • Вячеслав Галушка 16a6f560
    А колонна зачем? Что-то мне это не нравится…
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