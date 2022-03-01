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Минобороны РФ анонсировало новые обстрелы "военных объектов" в Киеве и Броварах

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Минобороны РФ анонсировало новые обстрелы "военных объектов" в Киеве и Броварах
Минобороны РФ заявило российским изданиям, что планирует "нанести удар высокоточным оружием по ряду военных объектов в Киеве, откуда идут информационные атаки на Россию".

Об этом пишет "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты заявили, что нанесут удар "по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО (психологических спецопераций) в Киеве, будут нанесены удары высокоточным оружием".

Агрессоры заявили о намерении обстрелять "ретрансляционные узлы", "аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве".

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В Минобороны РФ пожаловались, что с момента полномасштабного вторжения в Украину "многократно возросло количество информационных атак на разные государственные учреждения Российской Федерации, непрерывно совершаются звонки гражданам России с угрозами физического устранения, а также о минировании школ, детских садов, вокзалов, других объектов социальной инфраструктуры".

Отметим, что 72 центр информационно-психологических операций дислоцируется в Броварах, на въезде в город со стороны Киева.

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Топ комментарии

  • Sytnyk Igor
    Переведіть туди всіх полонених іванів..
  • Шимус
  • Сергій Мирончук
    Сьогодні почув три хороших вислови:

    1) Один військовий з передової сказав: Похуй скільки нас тут помре хоч мільйон, ми вмираємо за свою землю. Але цього разу ми не пробачимо і заберемо свою землю всю!!!

    Звідси випливає другий вислів:

    2) Спочатку Українцям стає страшно, а потім похуй. Але коли Українцям стає похуй, то всім стає тоді дуже страшно!

    І третій чудовий вислів на сьогодні стосується рашкі:

    3) Україна та Мати городів Київ каже до росії: Я тебе породила і я тебе вб'ю!
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