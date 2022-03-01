Минобороны РФ анонсировало новые обстрелы "военных объектов" в Киеве и Броварах

Минобороны РФ заявило российским изданиям, что планирует "нанести удар высокоточным оружием по ряду военных объектов в Киеве, откуда идут информационные атаки на Россию".

Об этом пишет "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты заявили, что нанесут удар "по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО (психологических спецопераций) в Киеве, будут нанесены удары высокоточным оружием".

Агрессоры заявили о намерении обстрелять "ретрансляционные узлы", "аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве".

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В Минобороны РФ пожаловались, что с момента полномасштабного вторжения в Украину "многократно возросло количество информационных атак на разные государственные учреждения Российской Федерации, непрерывно совершаются звонки гражданам России с угрозами физического устранения, а также о минировании школ, детских садов, вокзалов, других объектов социальной инфраструктуры".

Отметим, что 72 центр информационно-психологических операций дислоцируется в Броварах, на въезде в город со стороны Киева.