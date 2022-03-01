Российский самолет сбросил бомбу на жилой дом в Бородянке, - Бутусов. ВИДЕО
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Как только российский самолет сбросил бомбу на жилой дом в поселке Бородянка Киевской области.
Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук".
"Только что российский самолет сбросил бомбу на жилой дом в поселке Бородянка Киевской области. Российская армия, понесшая огромные потери и разбитая во многих боях, перешла к откровенно террористическим действиям. В ближайшее время сообщим подробности этой трагедии. Украина отомстит на поле боя", написал Бутусов.