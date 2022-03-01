Новости • Агрессия России против Украины, Война

Враг готовит авиаудар по Софии Киевской: УГКЦ призывает спасти величайшую святыню украинцев

29484131
Враг готовит авиаудар по Софии Киевской: УГКЦ призывает спасти величайшую святыню украинцев
Украинская греко-католическая церковь получила информацию о том, что российские войска готовят авиаудар по самой главной святыне украинского народа со времен Киевской Руси – собору Софии Киевской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационный ресурс УГКЦ.

"Пусть Святая София – Премудрость Божия, вразумит тех, кто задумал совершить это преступление".

Глава УГКЦ призвал всех христиан молиться за духовную святыню славянских народов, а агрессора призвал воздержаться от этого ужасного акта вандализма.

Смотрите также: Зеленский и Джонсон посетили Софийский собор. ФОТОрепортаж

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Vlad Kravets
    Даже нацисты во время ВМВ себе такого не позволяли
  • Yuri Sotnyk
    Нацисти в порівнянні з орками то безвинні створіння.
  • Перехватчик




    Максим Мирович


    @MirovichMedia

    ·
    28 февр.



    Мир думал что они всё же не такие ёбнутые, а они оказались ещё хуже.
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости