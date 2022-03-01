Враг готовит авиаудар по Софии Киевской: УГКЦ призывает спасти величайшую святыню украинцев

Украинская греко-католическая церковь получила информацию о том, что российские войска готовят авиаудар по самой главной святыне украинского народа со времен Киевской Руси – собору Софии Киевской.