Бунт на корабле: российские морпехи-срочники отказались штурмовать Одессу, - "Думская"

По данным "Думской", 28 февраля войска РФ действительно собирались штурмовать Одессу с моря, но на десантных кораблях российских нацистов произошел самый настоящий бунт: морпехи-срочники отказались выполнять приказ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Думской" удалось связаться с родственниками нескольких российских морских пехотинцев 810-й бригады РФ, которая дислоцируется в оккупированном Крыму.

Они рассказали некоторые подробности вчерашней неудавшейся попытки морского десанта "прямо в Одессу".

Оказывается, командование российских нацистов, действительно, планировало такую самоубийственную авантюру, причем большие десантные корабли, вы не поверите, собирались причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановскому пляжу, предварительно отработав по окрестностям из систем залпового огня. Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА.

Украинская ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику, но в самый последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.

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"Оказывается, на кораблях русских нацистов произошел самый настоящий бунт: мальчики-срочники отказались выполнять приказ и штурмовать побережье большого города-миллионника. Возможно, их ужаснула сама идея такой безумной операции, но мы склоняемся к тому, что российских юношей слегка напугали украинские морпехи, большинство которых провело на войне по пять и больше лет. Справедливости ради надо сказать, что и украинские войска поступили по-человечески, не устроив резню прямо в заливе.

В общем, не случилось, и слава Богу – война страшная штука, вы это уже знаете, а российские матери очень скоро узнают, к сожалению", - пишет "Думская".

По информации издания, сегодня россияне попробуют сотворить что-то такое опять.