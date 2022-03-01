Бунт на корабле: российские морпехи-срочники отказались штурмовать Одессу, - "Думская"
Как сообщает Цензор.НЕТ, "Думской" удалось связаться с родственниками нескольких российских морских пехотинцев 810-й бригады РФ, которая дислоцируется в оккупированном Крыму.
Они рассказали некоторые подробности вчерашней неудавшейся попытки морского десанта "прямо в Одессу".
Оказывается, командование российских нацистов, действительно, планировало такую самоубийственную авантюру, причем большие десантные корабли, вы не поверите, собирались причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановскому пляжу, предварительно отработав по окрестностям из систем залпового огня. Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА.
Украинская ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику, но в самый последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.
"Оказывается, на кораблях русских нацистов произошел самый настоящий бунт: мальчики-срочники отказались выполнять приказ и штурмовать побережье большого города-миллионника. Возможно, их ужаснула сама идея такой безумной операции, но мы склоняемся к тому, что российских юношей слегка напугали украинские морпехи, большинство которых провело на войне по пять и больше лет. Справедливости ради надо сказать, что и украинские войска поступили по-человечески, не устроив резню прямо в заливе.
В общем, не случилось, и слава Богу – война страшная штука, вы это уже знаете, а российские матери очень скоро узнают, к сожалению", - пишет "Думская".
По информации издания, сегодня россияне попробуют сотворить что-то такое опять.