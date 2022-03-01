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"Кадыровцы", которые имели задачу ликвидировать Зеленского, уничтожены, - Данилов

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"Кадыровцы", которые имели задачу ликвидировать Зеленского, уничтожены, - Данилов
Кадыровская группа, отправившаяся именно для ликвидации президента Владимира Зеленского, была уничтожена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Україна 24".

"Спецоперация, которая должна была быть проведена кадыровцами, нам уже известна. Мы получили информацию от представителей ФСБ, не желающих участвовать в этой кровавой войне. Непосредственно была уничтожена та кадыровская группа, которая отправилась именно для ликвидации нашего президента", – сказал Данилов.

Он отметил, что у них было разделение на две группы, и их отслеживали. По его словам, одна группа была накрыта в Гостомеле, другая группа находится под прицелом.

"Мы не отдадим никому ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля, уходите отсюда", - добавил Данилов.

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Топ комментарии

  • Pawlo Kit
    В нього вибору не було.
    Не робіть вчергове з нього місію. Так, його зараз треба максимально підтримувати , але не забувайте, що до масштабного вторгнення, він лаяв запад, що його попереджав за це...
    Будував дороги за рахунок недофінансування армії і нищення всіх оборонних проєктів...
  • Александр Тягнирядно
    Для любителів хвалити зараз бубочку: це так, як тоді, коли півсела випихає автівку з багнюки, хвалити майстерність водія.
  • Тетяна Тать
    здається, путін вирішив прорідити кадирівців Україною
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