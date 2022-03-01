"Кадыровцы", которые имели задачу ликвидировать Зеленского, уничтожены, - Данилов
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Кадыровская группа, отправившаяся именно для ликвидации президента Владимира Зеленского, была уничтожена.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Україна 24".
"Спецоперация, которая должна была быть проведена кадыровцами, нам уже известна. Мы получили информацию от представителей ФСБ, не желающих участвовать в этой кровавой войне. Непосредственно была уничтожена та кадыровская группа, которая отправилась именно для ликвидации нашего президента", – сказал Данилов.
Он отметил, что у них было разделение на две группы, и их отслеживали. По его словам, одна группа была накрыта в Гостомеле, другая группа находится под прицелом.
"Мы не отдадим никому ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля, уходите отсюда", - добавил Данилов.