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Россия готовит провокацию для оправдания привлечения войск Беларуси в войне против Украины, - ГУР МО

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Россия готовит провокацию для оправдания привлечения войск Беларуси в войне против Украины, - ГУР МО
Главное управление разведки Минобороны заявило о подготовке Россией провокации для оправдания использования белорусских войск в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный Telegram-канал ГУР МО.

Украинские разведчики обнаружили у границы ориентировочно 300 белорусских танков. Пока они остаются на территории Беларуси.

"Колонна еще не пересекла границу и ждет маршрута г. Пинск – Иваново – Драгичин (примерно 30 км от Государственной границы Украины). Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск", – говорится в сообщении.

Военные подразделения Беларуси появились у границ Украины накануне. Они сосредоточились на Волынском направлении.

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Топ комментарии

  • Планшет Студента
    Сучка не захочет- кобель не вскочит!
    Да, белорусские сучки?
  • Rouhh Elohim
    Какую провокацию?! Уничтожьте их пока стоят там и точка! Уже с Беларусии вторжение идёт, а Украина всё беспокоиться о том, что кто-то что-то скажет! Уничтожайте, НЕ ЖДИТЕ!
  • Alex K 8d0b77c0
    Эти провокации уже ничего не значат, ни для нас, ни для всего мира. И так все ясно. А беларусы в качестве итальянцев для гитлера? Как говорили сами немцы - на 1 итальянского солдата нужно 3 немца - по бокам и сзади, чтобы не сбежал
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