Бесполетную зону над Украиной сделать возможно, – Волкер

Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО могут обеспечить бесполетную зону над Украиной, несмотря на обеспоенность, что будут вовлечены в прямой конфликт с Россией.

Такое убеждение выразил во вторник бывший спецпредставитель США по Украине, экс-посол США при НАТО Курт Волкер, передает собственный корреспондент Укринформа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинцам нужно больше ракет Стингер, больше Джавелинов, основных боеприпасов, им нужна помощь с противовоздушной обороной. И я бы рекомендовал, и я уверен, что для нас это была бы хорошая идея - ввести бесполетную зону", - отметил Волкер.

Сначала, по его словам, это можно сделать над Киевом и Западной Украиной – с участием союзников, в частности, Великобритании, Польши, возможно, Турции. Необходимо предотвратить, прежде всего, атаки против гражданского населения и критической инфраструктуры, такой как АЭС, добавил бывший высокопоставленный дипломат.

"Обоснований для этого предостаточно", - подчеркнул Волкер.

Несмотря на обеспокоенность, что это втянет НАТО в прямой конфликт, это, по его словам, все же можно сделать по примерам предыдущих операций, а именно, с ограничениями по целям, по условиям применения компонентов, для обеспечения бесполетной зоны, а не для атак по другим, если сами не подверглись нападению.

"Я думаю, что это возможно, и это нужно сделать немедленно", - отметил Волкер.

В то же время он выразил убеждение, что все больше людей в России, в том числе среди военных, "начинают понимать", что находятся в руках необузданного безумца, у которого также есть доступ к ядерному оружию, а также, что Путин ведет свою страну к разрушению.

"Единственную угрозу для России предствляет лично Владимир Путин. Никто другой не угрожает России, никто не нападает на нее. Меры, которые вводятся против России, сейчас являются исключительно экономическими, разработаны прежде всего для того, чтобы подорвать их военные усилия", - отметил бывший посол.

Все, что нужно сделать России, – это остановиться, но Путин на это не хочет идти.

"Как это все закончится... Думаю, наиболее вероятный сценарий, который я вижу, Россия продолжит нападать и пытаться убивать украинцев, но завязнет. Украина не будет сдаваться и будет жестко воевать в защиту своей страны, своих городов", - отметил Волкер.

Кроме того, по его словам, санкции и глобальное давление на Россию продолжат увеличиваться. В то же время он выразил убеждение, что этот процесс следует усилить и ускорить со стороны Запада.