Лукашенко попросил у Путина оружие, в том числе зенитно-ракетный комплекс С-400

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина поставить в Беларусь зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" и другую военную технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, белорусский диктатор заявил, что у него мало оружия.

"У нас оказалось недостаточно военной техники. Личного состава нам будет достаточно. Техники – нет".

Я обратился к Путину, чтобы нам кроме С-400, который расположен в Гомельской области, был поставлен С-400, который будет немного западнее Минска для того, чтобы не только Минск прикрыть", - подчеркнул Лукашенко.

В Беларуси размещены такие средства противовоздушной обороны, как зенитные ракетные системы С-300ПС, комплексы "Тор-М2" и "Панцирь-С". По словам Лукашенко, в том числе силами и средствами ПВО страны обеспечивается защита Белорусской АЭС. Однако с учетом складывающейся обстановки западные рубежи необходимо усилить, сказал он.

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По словам Лукашенко, комплекс С-400 "Триумф" – это очень хорошее оружие.

"Мы ждем поставок сюда. А также другой техники, которая нам необходима для того, чтобы закрыть здесь (на западном направлении. - ред). Вот наше будущее участие в этой операции, что мы делаем и сейчас", - сказал он.