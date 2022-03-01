Лукашенко попросил у Путина оружие, в том числе зенитно-ракетный комплекс С-400
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, белорусский диктатор заявил, что у него мало оружия.
"У нас оказалось недостаточно военной техники. Личного состава нам будет достаточно. Техники – нет".
Я обратился к Путину, чтобы нам кроме С-400, который расположен в Гомельской области, был поставлен С-400, который будет немного западнее Минска для того, чтобы не только Минск прикрыть", - подчеркнул Лукашенко.
В Беларуси размещены такие средства противовоздушной обороны, как зенитные ракетные системы С-300ПС, комплексы "Тор-М2" и "Панцирь-С". По словам Лукашенко, в том числе силами и средствами ПВО страны обеспечивается защита Белорусской АЭС. Однако с учетом складывающейся обстановки западные рубежи необходимо усилить, сказал он.
По словам Лукашенко, комплекс С-400 "Триумф" – это очень хорошее оружие.
"Мы ждем поставок сюда. А также другой техники, которая нам необходима для того, чтобы закрыть здесь (на западном направлении. - ред). Вот наше будущее участие в этой операции, что мы делаем и сейчас", - сказал он.