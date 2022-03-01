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Зеленский: Если НАТО не готово принять Украину, нам нужны гарантии безопасности

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Зеленский: Если НАТО не готово принять Украину, нам нужны гарантии безопасности
Если страны-участницы НАТО не готовы принимать Украину в оборонный альянс, то нужно выработать гарантии безопасности для Киева. Это будет означать защиту территориальной целостности нашей страны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, Киев потребует юридических гарантий безопасности, если НАТО закроет дверь перед перспективами членства Украины.

"Наши партнеры, если они не готовы принимать Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны выработать общие гарантии безопасности для Украины", - отметил Зеленский.

Он добавил, что необходимо гарантировать территориальную целостность, защиту границ, особые отношения со всеми соседями и безопасность.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Гарантіями безпеки треба було самим займатись.
    Спершу АРМІЯ. Потім все решта.
    Але що вже говорити..
  • Bad Robot
  • Vladimir Baranov 7f754d40
    Будь який папірець підписаний роією працювати не буде. Гарантія одна сильна армія. Озброена сучасною зброєю у великій кількості та ТО теж озброєна не лише автоматами
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