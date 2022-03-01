Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 1 марта
Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Украинские Защитники в Северской области продолжают ведение оборонительных боев на занятых рубежах, с задачей - не допустить продвижение противника в направлениях населенных пунктов Кипти и Нежин.
Часть сил продолжает ведение обороны Чернигова, ведет огневое поражение противника всеми имеющимися средствами и не допускает вклинения противника в черту города.
На Слобожанщине подразделения ВС Украины продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах, наносят противнику потери в живой силе и технике, захватывают пленных.
На Приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции по определенной полосе ответственности.
Группировка обороны города Киев продолжает вести бои и содержать определенные районы обороны, часть сил готовится к выполнению внезапно возникающих задач.
Штурмовые подразделения и подразделения артиллерии заняли оборону в окрестностях столицы и совершенствуют фортификационное оборудование позиций.
Подразделения территориальной обороны усиливают личный состав Вооруженных Сил Украины и выполняют задачи охраны и обороны важных объектов инфраструктуры столицы.