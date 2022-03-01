Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 1 марта

Российские оккупанты продемонстрировали всему миру свое коварство: нанесение ракетных ударов, ведение огня реактивными системами залпового огня и авиаудары свидетельствуют, что они не могут воевать с готовым к тотальному сопротивлению Украинским Народом.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Украинские Защитники в Северской области продолжают ведение оборонительных боев на занятых рубежах, с задачей - не допустить продвижение противника в направлениях населенных пунктов Кипти и Нежин.

Часть сил продолжает ведение обороны Чернигова, ведет огневое поражение противника всеми имеющимися средствами и не допускает вклинения противника в черту города.

На Слобожанщине подразделения ВС Украины продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах, наносят противнику потери в живой силе и технике, захватывают пленных.

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На Приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции по определенной полосе ответственности.

Группировка обороны города Киев продолжает вести бои и содержать определенные районы обороны, часть сил готовится к выполнению внезапно возникающих задач.

Штурмовые подразделения и подразделения артиллерии заняли оборону в окрестностях столицы и совершенствуют фортификационное оборудование позиций.

Подразделения территориальной обороны усиливают личный состав Вооруженных Сил Украины и выполняют задачи охраны и обороны важных объектов инфраструктуры столицы.