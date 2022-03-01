Оператор "Северного потока – 2" – официально банкрот. ФОТО

Оператор российского газопровода "Северный поток-2" вынужден был объявить себя банкротом из-за санкций Запада.

Об этом в интервью швейцарскому SRF сообщила министр экономики кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что оператор газопровода между россией и Германией сильно пострадал от санкций стран Запада и должен был уволить более сотни сотрудников.

Тальманн Гут прямо заявила, что компания объявила о банкротстве во вторник. Она отметила, что в кантоне это не единственная компания с российским капиталом, которую может постигнуть такая судьба.

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К сведению: Швейцарская Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газпромовского "Северного потока - 2", вынуждена была начать процедуру банкротства после санкций. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои собственные источники.

Кроме того, министр экономики Швейцарии Ги Пармелин заявил в понедельник, что весь персонал Nord Stream – 2, а это более 140 сотрудников, были уволены.

Соединенные Штаты ввели санкции против оператора "Северного потока - 2" в ответ на признание Россией "независимости" контролируемых террористами территорий так называемых ОРДЛО.

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 февраля заявил об остановке сертификации "Северного потока-2". Газопровод, принадлежащий одноименной "дочке" Газпрома, был построен для транспортировки российского газа непосредственно в Германию в обход Украины.

Газовый монополист неоднократно использовал "Северный поток-2" как рычаг газового шантажа на Европу, чем удерживает рынок на рекордно высоких ценах еще с прошлого года.