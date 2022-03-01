Неполный механизированный батальон ВСУ под Харьковом уничтожил одну из самых элитных бригад ВС России, – Бутусов. ВИДЕО
Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил в Facebook.
"Сегодня посетил место разгрома 200-й мотострелковой бригады ВС РФ под Харьковом. На этом месте расчет украинского ПТРК Джавелин уничтожил российскую САУ 2С3 Акация, машина разлетелась на атомы вместе с экипажем. На этих полях я лично насчитал более 30 единиц. 1-ю БТГР 200-й бригады возглавлял лично комбриг полковник Денис Курило, и эта бригада считается одной из самых элитных боевых частей русской армии, которая получает самое современное вооружение.
Теперь эта боевая техника пополнила состав одной из бригад ВСУ. А батальон уже пополнен мотивированными резервистами, развозимыми исключительно на трофейных российских камазах. А полковнику Курило и обстоятельствам его побега я скоро посвящу новые ролики", - подчеркнул журналист.