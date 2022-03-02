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Мы привлечем Россию к ответственности, – Байден в разговоре с Зеленским

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Мы привлечем Россию к ответственности, – Байден в разговоре с Зеленским
Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Россия будет привлечена к ответственности за агрессию против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его твиттере.

"Я только что разговаривал с президентом Зеленским, чтобы обсудить нашу постоянную поддержку Украины, включая безопасность и гуманитарную помощь, поскольку она защищается от российской агрессии. Мы привлечем Россию к ответственности, и наши санкции уже оказывают разрушительное влияние", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    короче, как я послушал российских политиков и кадырова, я понял, что ситуация такая:

    хуйло не может смириться с тем, что он проиграл украинцам в майдане в 2014-ом!

    он еще тогда попросил януковича написать ему письмо с просьбой о военной помощи. он еще тогда хотел войну начать.

    но тогда они решили, что они не готовы. и вот они 8 лет готовили план, строили северный поток 2 на случай войны.

    и когда достроили поток - хуйло решил, что можно начинать.

    цель - свергнуть власть, объявить майдан незаконным, и припереть назад остопиздевшего всем януковича!

    всех патриотов - расстрелять. страной должен править гауляйтер путина с помощью российской армии. полная диктатура. фальсификация выборов. расстрел любых митингов российскими войсками.

    И главное для него: это обьявить россиянам "Вот видите! ничего у них не получилось! скинули они президента! и все равно он вернулся обратно!"
  • Reception Office
    Байден, на відміну від Зеленського, готувався до вторгнення. Дякуємо союзникам США за допомогу.
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