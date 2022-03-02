Мы привлечем Россию к ответственности, – Байден в разговоре с Зеленским

Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Россия будет привлечена к ответственности за агрессию против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его твиттере.

"Я только что разговаривал с президентом Зеленским, чтобы обсудить нашу постоянную поддержку Украины, включая безопасность и гуманитарную помощь, поскольку она защищается от российской агрессии. Мы привлечем Россию к ответственности, и наши санкции уже оказывают разрушительное влияние", - подчеркнул он.

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