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Укравтодор выложил в открытый доступ макет борда с "ценником" за мертвого оккупанта. ФОТО

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Укравтодор предлагает владельцам рекламных носителей воспользоваться готовым макетом и разместить его на свободных площадях по всей стране.

Соответствующий комментарий агентство опубликовало на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Укравтодор выложил в открытый доступ макет борда с ценником за мертвого оккупанта 01

"Каждый собственник рекламоносителей может приобщиться к борьбе на информационном фронте. Только вдоль украинских трасс сотни тысяч билбордов. Давайте сделаем так, чтобы на них стало больше уведомлений о будущем вражеских солдат", - призывает ведомство.

Скачать макет для печати можно по ссылке .

"Будь как Укравтодор – говори оккупанту правду о том, что его ждет смерть. Украинцы, вы знаете, что делать", – говорится в сообщении.

Ранее Укравтодор сообщал, что устанавливает по стране новые дорожные знаки – "Оккупантам движение запрещено". На них нанесен лицо путина с символикой "стоп".

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Топ комментарии

  • василь лялик
    Там, вроді, мобілізація, всі уйобують. А наші, біднятки в чергах на військоматах, хабарі пропонують щоб в армію піти, з-за кордону повертаються.
  • Запорізький козак
    ⚡️Госспецсвязи Украины опубликовала разговор россиян, перехваченный украинскими военными. Там говорят, что 70% посланных в Украину российских солдат уже погибло.

    Также добавляют, что верить новостям с телевизора в России совсем не стоит.
    Источник: ВСУ
  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    Супер,завтра поклею біля Полтави!
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