Первой маркой в условиях военного положения выпустят "Русский военный корабль, иди нах*й" - объявлен конкурс эскизов. ФОТО

Лучшее изображение напечатают массовым тиражом

Об этом Цензор.НЕТ сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

"Украинская марка, которая является таким же символом государства, как флаг, герб и гимн, сегодня празднует юбилей – 30 лет. В честь этого праздника мы в Укрпочте многое планировали, но в результате войны с Россией решили празднование заменить Всеукраинским народным конкурсом – конкурсом на лучший эскиз почтовой марки под названием: "Русский военный корабль, иди на#уй!", – объяснил Смелянский.

К конкурсу могут приобщиться профессиональные иллюстраторы, любители и все желающие. Марка будет международной, так что каждый сможет отправить ее в любую страну.

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Необходимо нарисовать и отправить свои эскизы до 4 марта по адресу [email protected] с пометкой "Конкурс", с указанием фамилии и имени автора работы и его контактных данных (телефон или e-mail). Работы нужно представить в виде рисунка, графического макета с визуализацией в электронном виде в формате jpeg, 600 dpi. Количество работ от одного участника не ограничено.

Все иллюстрации, которые поступят на конкурс, будут представлены на странице Укрпочты в Facebook для проведения народного голосования.

Конкурсная работа, которая наберет наибольшее количество голосов, будет напечатана Укрпочтой массовым тиражом на первой украинской почтовой марке в условиях военного положения.