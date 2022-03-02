Белорусские войска приведены в боевую готовность, - Министерство обороны Украины

Оперативная информация по состоянию на 24:00 01.03.2022 по #российскому_вторжению.

Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство обороны Украины:

"Республика Беларусь, будучи сателлитом РФ, оказывает помощь в размещении на своей территории войск и вооружений противника. В дальнейшем, вероятно, может поддержать российских захватчиков в российско-украинской войне и способствовать достижению целей оккупантов.

Так, с территории РБ с 24 февраля 2022 года систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам. Сегодня отмечается, что белорусские войска приведены в боевую готовность и находятся в районах сосредоточения максимально приближенных к государственной границе Украины. В течение текущих суток, по данным разведки, зафиксирована значительная активность авиационной техники. Кроме того, заметно движение колон автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск.

По имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию.

Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии. Используя тактику тотальной дезинформации и устрашения гражданского населения, противник будет пытаться посеять панику и хаос.

В связи с тем, что противнику не удается достичь поставленных целей за счет существенного сопротивления ВС Украины и сопротивления патриотически настроенного гражданского населения, он перешел к разрушению информационной инфраструктуры и критически важных государственных объектов. Так, оккупационными войсками по мере продвижения вглубь территории Украины осуществляется разрушение ретрансляционных башен сотовой связи. 1 марта 2022 года нанесен ракетный удар по телевышке города Киева.

Противник продолжает цинично пренебрегать нормами Международного гуманитарного права при ведении боевых действий.

Группировки Вооруженных Сил Украины осуществляют оборону определенных рубежей и наносят противнику сокрушительное поражение по всем направлениям.

Во время упорных боев на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36 общевойсковой армии Восточного военного округа, а в Сиверском операционном районе был уничтожен командир 11 отдельной десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск ВС РФ.

Зло будет наказано!

Верим в ВС Украины! Бей оккупанта!

Слава Украине!"

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