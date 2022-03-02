В Харькове у военного госпиталя произошли бои: ситуация под контролем, потерь среди украинских военных нет, - полиция
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В Харькове у военного госпиталя произошли бои: потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщил Суспільному глава областной полиции Тимошко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в настоящее время ситуация у госпиталя под контролем, охрану усилили.
Представители СБУ и СБ Харькова в комментарии Суспільному не подтвердили информацию о якобы высадке российского десанта в городе.