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Байден пообещал конфисковать активы российских элит за границей: "Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами"

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Байден пообещал конфисковать активы российских элит за границей: "Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами"
Президент США Джо Байден в речи "О состоянии государства" заявил, что будут проведены расследования преступлений российских элит. Американский лидер пообещал конфисковать их активы за границей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей, - хватит. Министерство юстиции собирает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов", - сказал Байден.

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По его словам, США объединяет усилия с европейскими союзниками, чтобы забрать яхты, элитное жилье, частные самолеты российских олигархов. "Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами", - добавил американский лидер.

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Топ комментарии

  • Lvbnhj
    Коротко
    .....
    Касаби?
    ..

    Vам...піZда.. ...
    ....
    ...мордор повинен бути знищений
    ....
    Слава нації
    Смерть москалям.
  • Igor Yaroslavovich
    А конфісковані активи, віддати Україні на відбудову знищеної окупантами інфраструктури! 🤔
  • Тетяна Тать
    десятиріччями грабувати власну країну , виводити активи тілько для того, щоб їх забрали за напад на Україну...

    раша вибрала цікавий спосіб економічного свмогубства
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