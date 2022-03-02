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Война Путина с Украиной сделает Россию слабее, а остальной мир - сильнее, - Байден

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Война Путина с Украиной сделает Россию слабее, а остальной мир - сильнее, - Байден
Развязанная Путиным война против Украины сделает Россию слабее.

Об этом президент США Джо Байден заявил во время обращения к нации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер-страницу американского лидера.

"Когда будет написана история этой эпохи, война Путина с Украиной сделает Россию слабее, а остальной мир - сильнее", - отметил Байден.

"Вместе с нашими союзниками мы оказываем поддержку украинцам в их борьбе за свободу. Военная помощь. Экономическая помощь. Гуманитарная помощь. И мы будем продолжать помогать украинскому народу, когда он защищает свою страну", - добавил президент США.

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Топ комментарии

  • Юрий Новак
    Егоїстично звучить.... Україна як сакральна жертва. Небо закрий, а не чекаєш з моря погоди
  • Ksenia VB
    В мене таке враження, що захід дійсно вирішив знешкодити раіську нашими руками.
  • Joshua Merlin
    Прошли времена, когда русский солдат был героем-антифашистом, освободителем, спасителем немецких девочек. Нет, дорогие россияне. Теперь это уже не про вас. Теперь русский солдат - это фашист, живодер, оккупант, агрессор.
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