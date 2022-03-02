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Помогать Украине отправляются 70 добровольцев из Японии, в том числе ветераны сил самообороны и Французского иностранного легиона

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Помогать Украине отправляются 70 добровольцев из Японии, в том числе ветераны сил самообороны и Французского иностранного легиона
По меньшей мере 70 добровольцев из Японии отправляются в Украину для помощи Вооруженным силам в войне против России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По данным на вторник, 1 марта, в состав добровольческой группы вошли 70 мужчин, среди которых 50 ветеранов сил самообороны Японии и два – Французского иностранного легиона.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    СПРАВЖНІМ САМУРАЯМ-РЕСПЕКТ
  • Pravda Pravda 55d435b3
    Коли встоїть Україна,за Курили можете не переживати,допоможемо забрати!🇺🇦
  • Игорь Вазианский
    Япону-мать вітає ненька-Україна!🌹
    Куріли до Камчатки - ВАШ!
    Слава нації - сморть рашистскій пєдєрації!
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