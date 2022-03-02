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Подразделения 93-й ОМБр Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией, - штаб бригады

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Подразделения 93-й ОМБр Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией, - штаб бригады
Подразделения 93 бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 93-ю бригаду Холодный Яр.

"Начнем это утро с хороших новостей. Подразделения 93 бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией. Холодноярцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники. Подробности и фото позже", - говорится в сообщении.

Подразделения 93-й ОМБр Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией, - штаб бригады 01

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Топ комментарии

  • Pawlo Kit
    Красунчики!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    КАЦАПИ-ІДІТЄ НА Х...Й
  • Боклагин Боклагин
    СЛАВА ГЕРОЯМ!!!СЛАВА ХОЛОДНОЯРОВЦАМ!!мордой ИДЕТ НАХ...У.Й!!
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