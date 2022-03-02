Подразделения 93-й ОМБр Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией, - штаб бригады

Подразделения 93 бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 93-ю бригаду Холодный Яр.

"Начнем это утро с хороших новостей. Подразделения 93 бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией. Холодноярцы разбили вражеские колонны и забрали у россиян много техники. Подробности и фото позже", - говорится в сообщении.