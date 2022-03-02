Канада ввела санкции против Путина, Медведева, Шойгу и других руководителей РФ

Власти Канады официально ввели санкции против президента России Владимира Путина, а также ряда высокопоставленных представителей властей РФ.

Об этом сообщило издание Toronto Star, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Санкции вводятся против главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра финансов Антона Силуанова, министра обороны Сергея Шойгу, министра юстиции Константина Чуйченко и руководителя администрации президента Антона Вайно.

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Кроме того, в списке значится заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, о мерах против которого канадское правительство ранее не объявляло.

Также в списки внесены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В минувшую пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявлял о намерении ввести санкции против Путина и Лаврова.