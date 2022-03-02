Часть трассы Кипти-Бачевск в Сумской области освободили, ее контролируют ВСУ и тероборона. В Тростянце голодные российские солдаты грабят магазины и дома, - ОГА. ВИДЕО

Трасса Кипти-Бачевск в Сумской области (часть трассы Киев-Москва) со вчерашнего дня находится под контролем ВСУ и теробороны.

Об этом сказал в видеоотчете на Фейсбуке глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, подытоживая ситуацию за 1 марта, передает Цензор.НЕТ.

"В городе Шостка были закреплены блокпосты и 1 марта была частично освобождена (ВСУ. - Ред.), частично покинутая войсками РФ трасса Кипти-Бачевск. Наши люди перекрыли въезд из РФ в Украину, сделали завалы - это и деревья, и блоки, другие заградительные сооружения - и теперь эта трасса контролируется теробороной Сумской области... По сути, мы получили под свой контроль трассу Кипти-Бачевск, а кто не знает - это трасса Киев-Москва", - сказал Живицкий.

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Вместе с тем, по его данным, в Сумской области больше всего вчера пострадал город Тростянец: там российские военные мародерствуют, грабят магазины и дома горожан.

"Больше всего в Сумской области пострадал город Тростянец. Там мародерство врага набрало серьезных оборотов. Военные РФ голодные, они не только продолжают обносить продуктовые магазины, а уже лезут в дома к людям. Очень часто бывает, что заходят в дома, вытаскивают людей и забирают у них еду, одежду", - сказал Живицкий.

Он добавил, что российские военные ограбили магазин секонд-хенда, чтобы переодеться в гражданскую одежду. "Подозреваем, что в нем они хотят вернуться назад, на свою родину", - заметил глава ОВА.