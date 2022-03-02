Войска РФ нанесли удар по зданию областного Управления полиции в Харькове, - Геращенко

Войска РФ обстреляли здание областного управления полиции и здание Университета имени Каразина.

Об этом пишет в телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что в Харькове был нанесен удар по зданию областного Управления полиции. Смерть российским оккупантам!" - отметил Геращенко.

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Отмечается, что также пострадало здание социологического Факультета Национального Университета имени Каразина, которое находилось через дорогу от здания УВД.