Ночью российские СУ-25 бомбили Чугуев и Харьков. За сутки в области погиб 21 человек, пострадали – 112, - глава ОГА Синегубов
Об этом сообщил глава облгосадминистрации (ОДА) Олег Синегубов в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Позиции обороны города Харькова в течение 1 марта постоянно находились под влиянием огневых средств врага, авиации, реактивной артиллерии, стрелкового оружия.
Во второй половине дня северо-восточные и северные сектора города были атакованы механизированными подразделениями врага. Все атаки отражены, российский враг понес значительные потери, только техники более 40 единиц, позиции удержаны.
Подразделения Теробороны, Нацполиции, ВСУ вели бои с диверсионно-разведывательными группами противника. Одна из которых, пытаясь выйти из города, атаковала военный госпиталь. Все ДРГ ликвидированы. Уничтожен один вражеский самолет, пилот после катапультирования застрелился.
Ночью состоялась бомбардировка самолетами СУ 25 – позиций Чугуева (Башкировка и аэродром), города Харькова (ТЭЦ 5, танкового училища на Полтавском пути и общежития на Клочковской).
Пожар в результате авианалета еще ликвидируется, идет детонация снарядов.
Продолжаю привлекать гражданскую и военную технику для сил ВСУ на личных контактах с предприятиями других областей. За вчера – 7 инкассаторов и один бронированный "Краз".
Что касается работы над гуманитарным обеспечением. Вчера зашло в город на логистические центры 12 фур с продуктами и питьевой водой. Сегодня будем обеспечивать самым необходимым спальные районы.
За сутки пострадали 112 человек, погибли – 21. Данные будут обновляться.
Мы держим город, держим область, продолжаем сотрудничество с мэром областного центра, координируем действия с районами и общинами.
Победа за нами!", - рассказал Синегубов.