Хакеры Anonymous взломали систему управления спутниками Роскосмоса
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Связанная с Anonymous группа хакеров NB65 вмешалась в систему управления спутниками Роскосмоса.
Об этом Anonymous сообщили в соцсетях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Хакерская группа NB65, аффилированная с Anonymous, закрыла Центр управления Роскосмоса", - говорится в сообщении.
Также указано, что Россия больше не контролирует свои собственные спутники-шпионы.
Ранее хакеры "положили" официальные сайты главных ведомств России. Не открывались сайты российского Кремля, МВД, ФСБ, Минюста и Минобороны РФ.