Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 5840 человек, до 211 танков, 862 бронированные машины, 30 самолетов, 31 вертолет
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Войска РФ несут потери в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Генштаба ЗСУ.
"Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.03 ориентировочно составили:
личного состава – более 5840 человек,
танков – до 211,
Боевых бронированных машин – 862 ед,
артиллерийских систем – 85,
РСЗО - 40,
средства ПВО – 9,
самолетов – 30 ед,
вертолетов – 31 ед,
автомобильной техники - 355,
легкие скоростные катера - 2 ед,
цистерн с ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Бей оккупанта! Вместе победим!", - рассказали в Генштабе ВСУ.