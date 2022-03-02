Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 5840 человек, до 211 танков, 862 бронированные машины, 30 самолетов, 31 вертолет

Войска РФ несут потери в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Генштаба ЗСУ.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 5840 человек,

танков – до 211,

Боевых бронированных машин – 862 ед,

артиллерийских систем – 85,

РСЗО - 40,

средства ПВО – 9,

самолетов – 30 ед,

вертолетов – 31 ед,

автомобильной техники - 355,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

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Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Бей оккупанта! Вместе победим!", - рассказали в Генштабе ВСУ.