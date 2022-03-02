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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 5840 человек, до 211 танков, 862 бронированные машины, 30 самолетов, 31 вертолет

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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 5840 человек, до 211 танков, 862 бронированные машины, 30 самолетов, 31 вертолет
Войска РФ несут потери в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Генштаба ЗСУ.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 5840 человек,

танков – до 211,

Боевых бронированных машин – 862 ед,

артиллерийских систем – 85,

РСЗО - 40,

средства ПВО – 9,

самолетов – 30 ед,

вертолетов – 31 ед,

автомобильной техники - 355,

легкие скоростные катера - 2 ед,

цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

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Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Бей оккупанта! Вместе победим!", - рассказали в Генштабе ВСУ.

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Топ комментарии

  • Огусто
  • olele
    Alex [email protected]_Cat

    ·
    22 ч



    «Я никогда столько помидор не закатывала, сколько тех коктейлей Молотова уже наготовила» (с)

  • Сергей Иванченко 88fe5c6e
    Только 6 шт. под Харьковом ВСУ отжали НОВЫХ!!! (в смысле целых, и к себе уволокли!!!)
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