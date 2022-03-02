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Под Николаевом российские оккупанты пытаются высадить десант, - глава ОВА Ким. ВИДЕО

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Российские оккупанты пытаются высадить десант под Николаевом.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"У нас высадка десанта в районе Баловного. 4 вертолета высаживаются. Объявляю комендантский час. Комендантский час до следующих указаний. С улицы все уходим", - сказал Ким в видеообращении, обнародованном в Телеграмме.

Он уточнил, что сейчас продолжаются бои у Калиновки. "Их там разбили. Часть назад пошла в сторону Баштанки. Военные работают. В Николаеве врага нет", - сказал Ким.

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Позже он заявил, что из Севастополя в сторону Николаева полетели вражеские самолеты.

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Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    вчора з затоки відпустили кораблі рф.
    а треба було знищити всі до останнього. може й дисант сьогодня відмовився.
  • время
    Не залишайте не одного цапа в живих.Ця гидота не має право на життя!
  • Valeriy Wrx
    Нет уже того десанта...
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